Arrestato un venditore ambulante senegalese accusato di aver minacciato un connazionale con una mazza di baseball perchè a suo dire occupava un’area di sua competenza

La scorsa notte, durante i locali festeggiamenti estivi sul lungomare di Bonifati (CS), i Carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per tentata estorsione aggravata e porto di oggetti atti ad offendere un venditore ambulante senegalese, di 45 anni, da anni stabilizzato a Rende (CS).

L’uomo, nel procinto di montare la sua bancarella, ha notato una coppia di suoi connazionali che, a suo dire, occupava un’area di sua competenza con un’altra bancarella. Immediate le minacce verbali davanti agli occhi increduli dei passanti che hanno subito dato l’allarme chiamando i Carabinieri. All’apice della discussione l’uomo si è recato nella sua macchina e ha estratto una mazza da baseball e ha minacciato di morte i suoi colleghi pretendendo parte dell’incasso della serata in caso di loro permanenza sul lungomare.

L’immediato intervento dei militari ha permesso che non si verificassero conseguenza ulteriori: l’uomo è stato arresto e la mazza, rinvenuta occultata sotto la bancarella, è stata sequestrata.

L’arrestato è stato associato al carcere di Paola a disposizione dell’A.G.