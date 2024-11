‘Quanto è accaduto a Bianco si configura come l'ennesimo drammatico caso di violenza contro le donne e di tentato femminicidio. Come parlamento abbiamo introdotto norme più severe per la repressione di questo tipo di reati, ma non basta’

A poche ore dalla terribile notizia giunta da Bianco, nel reggino, dove una giovane 24enne è stata aggredita dall’ex fidanzato arriva il messaggio di vicinanza della deputata Enza Bruno Bossio: ‘Quanto è accaduto a Bianco si configura come l'ennesimo drammatico caso di violenza contro le donne e di tentato femminicidio. Come parlamento abbiamo introdotto norme più severe per la repressione di questo tipo di reati, ma non basta’.



Come afferma la Bruno Bossio sono troppe le donne che in Calabria e più in generale in Italia cadono vittime della follia omicida di uomini che non accettano la fine di relazioni amorose.

‘È ancora fresco il ricordo di Fabiana Luzzi di Corigliano e di Mary Cirillo di Monasterace, le vittime più recenti dell'ossessione di uomini che trasformano la loro insicurezza e incapacità di comprendere la diversità femminile in assurda violenza omicida’.

Per la parlamentare è necessario introdurre, come da lei stessa proposto con una apposita proposta di legge che è stata assunta come indirizzo in sede di discussione della "Buon Scuola", elementi di prevenzione basati sulla educazione alla differenza di genere in tutte le scuole di ordine e grado.

‘Sono vicina alla ragazza che sta combattendo in queste ore la sua più difficile battaglia, quella per la vita, alla sua famiglia ed a tutta la comunità di Bianco. Ho già dato la mia disponibilità al sindaco Aldo Canturi a partecipare ad una manifestazione contro la violenza – conclude - e per l'affermazione del rispetto della differenza di genere da tenersi proprio a Bianco nei prossimi giorni’.