I due sono stati sorpresi dai militari operanti mentre erano intenti a forzare il blocco di chiusura della saracinesca di ingresso

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso: Virgilio Marinelli, 45enne di Napoli e Nunzio Cavaliere, 48enne di Napoli, entrambi noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati sorpresi dai militari operanti mentre erano intenti a forzare, mediante strumenti da effrazione, il blocco di chiusura della saracinesca di ingresso della Tabaccheria “Morabito”, sita in Villa San Giovanni alla via Nazionale. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare i malviventi, i quali alla vista degli operatori avevano tentato la fuga a piedi, e di impedire che il reato fosse portato a compimento. Espletate le formalità di rito, saranno tradotti al Tribunale di Reggio Calabria per la celebrazione del rito direttissimo, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.