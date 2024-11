Un anno dopo la sparatoria avvenuta a Castrolibero, comune alle porte di Cosenza, la procura, coordinata dal magistrato Mario Spagnuolo, ritiene di aver individuato il presunto autore del tentato omicidio ai danni di Alfredo Foggetti, un giovane cosentino, attinto da alcuni colpi d'arma da fuoco al termine di una lite con Denny Romano, arrestato oggi dalla Squadra Mobile di Cosenza, in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dall'ufficio gip di Cosenza. Le indagini sono state coordinate dal procuratore Mario Spagnuolo e dal pm Giuseppe Cozzolino.

Alfredo Foggetti, secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, avrebbe avuto una discussione con l’indagato, il quale in un secondo momento avrebbe estratto la pistola sparando all’indirizzo della vittima, poi soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il gip ha applicato a Denny Romano la misura della custodia in carcere, dove attualmente si trova per l’operazione “Reset“, la maxi indagine della Dda di Catanzaro contro la ‘ndrangheta cosentina.