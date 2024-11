Dalle prime luci dell’alba, a Corigliano Rossano e Trebisacce, è in corso una vasta operazione del comando provinciale di Cosenza.

Oltre 150 carabinieri, supportati dai militari del 14° battaglione carabinieri “Calabria”, dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e del nucleo cinofili di Vibo Valentia, con la copertura aerea del velivolo dell’8° nucleo elicotteri di Vibo, stanno dando esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della repubblica di Castrovillari, nei confronti di quindici persone, tra cui due donne, a vario titolo ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al taglio ed alla ricettazione di legname, furto di autovetture, tentato omicidio, estorsione, furti in abitazione, incendi e riciclaggio. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alla Procura della Repubblica di Castrovillari.