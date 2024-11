I fatti risalgono a giugno 2015 quando la donna tentò di investire la rivale in amore investendola con l’auto. Fatta piena luce su quanto avvenuto

Alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, coadiuvati da militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori e delle Compagnie di Gioia Tauro e Palmi, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Palmi, Paolo Ramondino, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal Procuratore Capo, Ottavio Sferlazza, traendo in arresto una donna ritenuta gravemente indiziata di tentato omicidio pluriaggravato.

I fatti. Nella circostanza, una 47enne di Rizziconi, l'1 giugno 2015, a Taurianova, in Località Cannavà, era stata investita appena dopo essere scesa dalla propria autovettura, riportando gravi lesioni in più parti del corpo e versando per diversi giorni in pericolo di vita, per poi a riprendersi al termine di un lungo ricovero ospedaliero, nonché dopo numerosi e complessi interventi chirurgici.

Sebbene inizialmente un pregiudicato si fosse costituito falsamente quale autore dell’investimento e se ne fosse assunto la responsabilità per occultare quella dell’autrice materiale, le successive indagini dei Carabinieri hanno poi consentito di appurare che, in realtà, l’episodio non era stato accidentale.

Il progetto criminale. Infatti, il sinistro costituiva il frutto del preordinato progetto criminoso di Concetta Muzzupapa, 44enne casalinga di Rizziconi, gravata da precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, violazioni in materia di armi, violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro, tentata truffa, ricettazione, falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, abusivismo edilizio. In particolare la donna aveva inteso investire quella donna e punirla per aver intrattenuto con il marito una relazione extraconiugale clandestina.