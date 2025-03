Altri tre terremoti tra la notte e la tarda mattinata: due di magnitudo 2.0 e 2.4 rispettivamente alle 4,12 e alle 4.50 con epicentro a Miglierina e uno di magnitudo 2.6 alle 12:30 e avvertita anche a Catanzaro, in particolare nella zona del centro storico.

Lo sciame sismico nel Catanzarese continua e anche oggi alcune scuole sono state evacuate per alcune ore. Sono giornate difficili nel capoluogo: la Calabria si interroga sui movimenti tellurici in corso nell’istmo da più di una settimana. Nel telegiornale di LaC Tv Carlo Tansi, geologo ed esperto della materia, ci aiuterà a interpretare un fenomeno che in questi giorni sta creando grande apprensione. Tansi ci spiegherà cosa accade e quali sono i corretti comportamenti da tenere in questi casi.

Intanto il fenomeno che da diversi giorni sta interessando l'istmo di Catanzaro sarà domani al centro di una riunione convocata dal prefetto Castrese De Rosa alla presenza del sindaco del capoluogo, Nicola Fiorita, e degli altri primi cittadini interessati.

Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia, Gerlando Cuffaro ha trasmesso una lettera indirizzata al sindaco del capoluogo di regione, al prefetto e al presidente della Provincia, Amedeo Mormile, offrendo «la disponibilità di ingegneri strutturisti per affiancare i tecnici comunali e provinciali nella verifica degli immobili pubblici, segnatamente degli Istituti scolastici, al fine di accertare - spiega - in tempi rapidi eventuali dissesti tali da comprometterne l'agibilità in seguito allo sciame sismico che si sta verificando in questi giorni con epicentri nella zona collinare a monte del torrente Corace e a pochi chilometri dal capoluogo».