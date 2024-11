Gaetano Pignanelli dovrà affrontare il processo insieme ad altri otto imputati e difendersi dall'accusa di truffa. L'agenzia regionale ha chiesto e ottenuto di essere parte civile nel procedimento penale

Il capo di gabinetto del presidente della Regione Calabria, Gaetano Pignanelli, assieme ad altre nove persone, è stato rinviato a giudizio nell'ambito dell'inchiesta su Calabria Verde e il disboscamento abusivo in Sila. Il giudice per le udienze preliminari di Castrovillari ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura. La prima udienza è stata fissata per il 17 settembre. Calabria Verde è l'ente "in house" della Regione Calabria che si occupa di forestazione.