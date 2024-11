Nottata di Ferragosto movimentata nella provincia di Reggio Calabria. Un terremoto di magnitudo 3.2, infatti, si è verificato nel territorio di Condofuri, sul versante jonico reggino. La scossa, registrata all’1.26, è stata avvertita nitidamente non solo in prossimità dell’evento sismico, ma anche nella città di Reggio Calabria dove molti residenti, ancora svegli, hanno sentito traballare gli edifici. Numerose le reazioni sui social network, con diversi utenti a chiedersi dove fosse l'epicentro.





Fortunatamente non si segnalano danni a persone e cose, ma solo un pizzico di paura per un movimento tellurico avvenuto in una nottata dove in tanti sono rimasti svegli fino a tarda ora.