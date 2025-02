È stata registrata in mare, al largo di Alicudi, a una profondità di 17 chilometri. A seguire uno sciame sismico. Al momento non si segnalano danni, ma le verifiche sono in corso

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato alle Isole Eolie (Messina) alle 16:19 di questo pomeriggio. La scossa - avvertita in gran parte della Sicilia, da Palermo a Catania passando ovviamente per Messina, ma anche a Reggio Calabria - è stata localizzata dalla Sala Operativa Ingv di Catania a una profondità di 17 km, tra le isole di Alicudi e Filicudi.

Paura a Messina città, dove la forte scossa si è sentita nettamente e per lunghi secondi. La gente si è riversata in strada spaventata ma, dalle prime indicazioni, non sembrerebbero esserci crolli o cedimenti a strutture ed edifici. Molta la paura tra i cittadini che hanno preso d'assalto il centralino del numero unico d'emergenza 112. Dalle prime indicazioni non ci sarebbero gravi danni a cose e persone ma sono in corso tutte le verifiche del caso.

Dopo la prima forte scossa, l'Ingv ne ha poi registrato altre sempre nella zona di mare a sud di Alicudi e Filicudi. Una alle 16:40 di magnitudo 2.7 e a una profondità di 7 km. La seconda di magnitudo 2.5 alle ore 16:42 a una profondità di 4 km. Alle 16:48 poi una scossa di magnitudo 2.9 a una profondità di 7 km. Alle 17:26 poi, a 12 km di profondità, una scossa di magnitudo 3.4.