Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, ha emesso una ordinanza di chiusura delle scuole per due giorni, il 25 e il 26 febbraio, per consentire ai tecnici di effettuare i rilievi strutturali sui plessi, dopo la scossa di magnitudo 4.3 registrata nel pomeriggio con epicentro a Rende.

Valutazione di eventuali danni

«Dai sopralluoghi effettuati a seguito dell’evento sismico di particolare intensità - spiega il primo cittadino - non sono stati rilevati danni alle persone e agli edifici. In ogni caso ho ritenuto opportuno programmare una valutazione di eventuali danni sugli edifici scolastici al fine di garantire l’incolumità della popolazione scolastica e del personale docente e non docente. Per questo motivo ho disposto in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per i giorni 25 e 26 febbraio al fine di procedere alla suddetta verifica, che sugli edifici comunali sarà operata da personale tecnico municipale e sugli edifici scolastici di grado superiore dalla Provincia.