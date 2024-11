Monitoraggi da parte dei sindaci e commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con carabinieri, vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile regionale, Dipartimento nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. E’ quanto disposto dalla Prefettura di Vibo Valentia dopo la scossa di terremoto di grado 4.4 della scala Richter, chiaramente avvertita in diversi centri del Vibonese ed in particolare a Tropea, Drapia, Joppolo, Ricadi, Nicotera, Zungri, Zaccanopoli, Zambrone, Briatico, Vibo Marina, Pizzo e nella città di Vibo Valentia. Non sono stati segnalati al momento danni a persone o a cose. Tutti gli Enti sono stati allertati e la Prefettura di Vibo continua a seguire la situazione senza interruzione. Il sisma è stato distintamente avvertito anche in diversi centri delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

