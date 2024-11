La zona è quella interessata da qualche settimana da un'intensa attività sismica. Al momento non si registrano danni a persone o edifici

Trema ancora la terra in Calabria. Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo di Scalea. La prima, di magnitudo 3.0, si è verificata alle 14:08 a una profondità di 11 chilometri. La seconda, circa quaranta minuti più tardi, alle 14:46, di magnitudo 3.2, a una profondità di 12 chilometri. Al momento non si registrano danni a persone o edifici. La zona è quella interessata nelle ultime settimane da un'intensa attività sismica e che il 25 ottobre scorso aveva generato momenti di panico per una scossa di magnitudo 4.4.