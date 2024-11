Due scosse sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Una a largo della provincia di Cosenza, una a largo di Reggio Calabria

Due scosse di terremoto sono state registrate, questa notte in Calabria. Una di magnitudo 2.9 ha avuto epicentro in mare, a largo della provincia di Cosenza. Una di magnitudo 2.03 è stata registrata sempre in mare ma nella provincia di Reggio Calabria.