Lezioni sospese per altri tre giorni nei plessi comunali dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Si torna tra i banchi lunedì 2 marzo

Altri tre giorni di chiusura delle scuole comunali a Cosenza, in seguito al terremoto dello scorso 24 febbraio. La decisione è stata assunta con ordinanza dal sindaco Mario Occhiuto, per consentire il completamento delle verifiche strutturali, l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e le operazioni di pulizia straordinaria degli ambienti. Le scuole interessate dal provvedimento sono quelle dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. La campanella tornerà a suonare il 2 marzo prossimo. Lezioni regolari invece nelle scuole secondarie di secondo grado.