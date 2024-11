Il sisma ha avuto epicentro a Bianchi, a una profondità di 19 km. È stato avvertito anche in alcune zone del Catanzarese e del Crotonese. Dopo pochi minuti replica di 2.2

Una scossa di terremoto si è verificata questa sera alle ore 19.54 nel Cosentino. L'epicentro è stato collocato dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a quattro chilometri ad est di Bianchi, con una profondità di 19 km e magnitudo di 3.7. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, non solo in provincia di Cosenza ma anche in alcune zone del Catanzarese e del Crotonese.

Secondo quanto riferito da Giovanni Lucia, sindaco di Colosimi, comune della Valle del Savuto limitrofo all'epicentro, il fenomeno è stato di carattere sussultorio e di breve durata. Molte famiglie, secondo quanto si è appreso, sono scese in strada sia a Bianchi e Colosimi, sia nei vicini comuni di Scigliano, Pedivigliano, fino al più popoloso abitato di Rogliano. Nessun danno alle cose o alle persone è stato segnalato. Al sisma è seguita (alle ore 20.08) una replica di magnitudo 2.2 più superficiale, localizzata a sei chilometri di profondità.