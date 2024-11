Due feriti e tanta paura per un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, 8 dicembre, prima dell’alba, intorno alle 5, nella centralissima via Roma, a Cosenza, tra gli incroci con via Cattaneo e via Miceli. Per cause in corso di accertamento, un’Audi e una Fiat Punto si sono scontrate: ad avere la peggio i due occupanti dell’utilitaria, rimasti intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che li hanno estratti prontamente. Secondo quando si è appreso, non avrebbero riportato gravi lesioni, ma sono stati comunque trasportati con l’ausilio delle ambulanze del 118 all’ospedale Annunziata. Sul luogo dell’impatto per i rilievi gli agenti della polizia di Stato.