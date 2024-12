Il brutale assalto da parte di un cane inferocito, poi sangue e urla per lunghissimi minuti. L’uomo assalito ha lottato per sopravvivere e ora si trova ricoverato al Gom di Reggio Calabria dove ha subito una lunga operazione per ricostruire l'arto sbranato dall’animale

Un uomo di 58 anni è stato aggredito da un rottweiler mentre stava pescando tranquillamente. L'episodio è accaduto questa mattina alla Tonnara di Palmi in zona angolo verde. Terrore, urla e un brutale assalto che forse farà perdere l'uso del braccio al malcapitato.

Secondo la ricostruzione fornita da un parente dell'uomo, il molosso sarebbe scappato dalla proprietaria senza che quest’ultima riuscisse a trattenerlo. Il cane si sarebbe avventato sul braccio del pescatore che tentava disperatamente di difendersi. Ne è scaturita una lotta per la sopravvivenza durata interminabili minuti, finché l'uomo, per far mollare la presa al cane, non si è buttato in acqua. Dopodiché la corsa in ospedale, prima a Gioia Tauro, poi al Gom di Reggio Calabria.

Il cinquantottenne adesso si trova ricoverato nel reparto di chirurgia del nosocomio reggino. Ha subito una lunga operazione, durata sei ore, per ricostruire il braccio completamente dilaniato fino all'osso. Si teme che l'uomo, un muratore, perda la sensibilità dell'arto e non possa più ritornare a svolgere il proprio lavoro.