Il 25enne era ritenuto aspirante “foreign fighters” disponibile a raggiungere Siria e Iraq per combattere la Jihad a sostegno del sedicente Stato Islamico

Il gip di Catanzaro ha condannato a 4 anni e 6 mesi con rito abbreviato, Mehdi Hamil il marocchino di 25 anni ritenuto un aspirante foreign fighters disponibile a raggiungere Siria e Iraq per combattere la Jihad a sostegno del sedicente Stato Islamico. L'uomo, giunto in Italia nel 2005 per ricongiungersi ai familiari residenti a Luzzi, dove fanno i venditori ambulanti, era stato arrestato il 25 gennaio 2016 dalla Digos di Cosenza.

Dalle indagini, secondo l'accusa, era emerso una "naturale" propensione di Hamil a sposare la causa dell'Isis: utilizzo di piattaforme di comunicazione diverse da quelle abituali; l'accanito interesse per immagini, filmati e contenuti propagandistici riferiti all'organizzazione linkati quotidianamente tramite diversi siti telematici d'area i cui contenuti rimandano a forme di addestramento e combattimento tra soggetti incappucciati, tutti contrassegnati dal simbolo dell'Isis e la volontà di raggiungere la Turchia e successivamente il progetto di trasferirsi in Belgio. (Ansa)