Il Prefetto di Reggio Calabria, il 16 settembre scorso, ha convocato in via straordinaria una nuova riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso il Palazzo del Governo

I recenti episodi terroristici, tra cui quello di Londra, hanno nuovamente posto l’attenzione nazionale ma anche regionale e locale sulla necessità di intensificare le misure di sicurezza nei luoghi e nelle situazioni a rischio.

Ecco perché alla riunione tenutasi a Reggio Calabria e voluta dal prefetto Michele di Bari, hanno partecipato anche il Rappresentante della Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, invitando le Forze di Polizia ad intensificare in tutto il territorio provinciale le misure di controllo.

A riguardo, si legge in una nota diramata dalla stessa prefettura di Reggio Calabria, « tutto il personale di polizia impegnato, sarà ulteriormente sensibilizzato perché i relativi servizi siano svolti con la massima attenzione». Con successiva circolare, il Prefetto ha anche ribadito agli Amministratori degli Enti locali la necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni già fornite in merito, specie in occasione di grande afflusso di pubblico.

Si tratta di specifiche misure di prevenzione e vigilanza, come ad esempio la predisposizione di barriere per impedire l’accesso di veicoli, all’individuazione di aree idonee di rispetto per il prefiltraggio del pubblico, per stringenti controlli di natura anche personale, dove necessario.

In conclusione, si legge nella medesima nota diramata « tali strumenti di vigilanza possono creare disagi ma è pur vero che rappresentano un argine ai potenziali rischi di azioni terroristiche e uno strumento indispensabile di garanzia al bene primario della sicurezza e dell’incolumità pubblica».