Terzo sbarco di migranti negli ultimi due giorni sulle coste della Locride. Questo pomeriggio la Guardia costiera ha portato in salvo 79 migranti di nazionalità afgana, irachena e iraniana, intercettati a bordo di un'imbarcazione in difficoltà a causa delle precarie condizioni in mare. Nel gruppo, partito dalla Turchia, si contano anche 13 donne e 16 minori, alcuni dei quali in tenera età.

Appena attraccati al porto di Roccella, i migranti sono stati presi in carico dal dispositivo di accoglienza coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria. Presenti sul posto personale della Croce rossa, Protezione civile, Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, insieme ai medici dell’Asp che hanno eseguito i primi controlli sanitari.

Questo sbarco si aggiunge ai numerosi arrivi registrati nelle ultime settimane lungo la costa jonica calabrese, confermando il crescente flusso migratorio che coinvolge l’area del Mediterraneo orientale.