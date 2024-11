Il primo cittadino di Vazzano, centro delle preserre vibonesi, parla di gesto inqualificabile

VAZZANO (VIBO VALENTIA)- Raccapricciante scoperta questa mattina per un autista della nettezza urbana di Vazzano, centro delle preserre vibonesi. Davanti al camion per la raccolta dei rifiuti, l'uomo ha notato una testa mozzata di animale. A rendere nota la notizia è stato il sindaco di Vazzano Domenico Villì che ha avvertito immediatamente i carabinieri ed informato la Prefettura. Il primo cittadino parla di "gesto inqualificabile che non scalfirà l'azione amministrativa de nostro mandato, teso alla crescita della nostra comunità - conclude Villì - nella legalità e trasparenza". Sull'episodio indagano i carabinieri per accertare gli autori di qusto macabro gesto. (ci)