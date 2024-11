Plateale protesta di Francesco Vinci davanti alla Prefettura di Vibo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Risolutivo l'intervento del capo dell'Utg Giovanni Bruno

Accendino in mano, una bottiglia di alcol avvolta in una busta infilata nella tasca della giacca e l’intenzione di farla finita. Con questi propositi si è presentato davanti alla Prefettura di Vibo Valentia. Immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco pronti ad entrare in azione e dei carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno convinto l’uomo a desistere dal commettere l’insano gesto. Lui è Francesco Vinci, imprenditore di Pizzo, testimone di Giustizia nell’ambito dell’operazione “Never Ending”, oggi sul lastrico e per questo intenzionato a mettere fine al suo dolore. In tarda mattinata l’uomo ha incontrato il Prefetto Giovanni Bruno.



Cristina Iannuzzi