Bisognerà attendere la firma del Rettore sul decreto per avere l’ufficialità, ma la data in cui dovrebbero essere recuperate le prove preselettive per l’ingresso ai Tfa del sostegno, che questa mattina, 16 aprile, non si sono svolte per un errore di stampa dei test, dovrebbe essere quella del 27 aprile. A causare il disservizio è stata la ditta che gestisce lo svolgimento dell’esame di ammissione per conto dell’Università della Calabria. In via informale, dall'ateneo di Arcavacata hanno già preannunciato l'avvio di un’azione risarcitoria. La prova era quella relativa alle scuole secondarie di primo grado. Ieri, 15 aprile, si erano svolte regolarmente quelle per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. Circa 1.500 le persone interessate dal disagio e che saranno costrette a ritornare per sostenere la prova. Abbiamo raccolto alcune voci