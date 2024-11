L'avrebbe attirata con l'inganno per abusare di lei, mentre si trovava in giardino a innaffiare le piante: la donna ha denunciato il fatto ai carabinieri, indicando come come aggressore un conoscente del suo ex marito

L’avrebbe attirata con l’inganno all’interno di un capanno per abusare di lei. E sarebbe riuscito poi in quell’impresa oscena, facendo leva sulla più terribile delle minacce: «Ti faccio saltare a te e ai tuoi figli. Non gridare, devi stare zitta». È l’accusa che da alcune ore pende su un trentaseienne finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale. I fatti risalgono allo scorso 27 maggio e sono stati denunciati dalla vittima il giorno successivo.