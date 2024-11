Il maltempo delle ultime ore sta causando diversi disagi in Calabria. L'episodio più grave a Reggio Calabria, dove un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un albero abbattuto dal vento.

Ma il maltempo non ha risparmiato nemmeno l'autostrada A2 del Mediterraneo, dove un mezzo pesante è stato coinvolto in un incidente. Mentre stava attraversando il viadotto Favazzina, situato nei pressi di Bagnara Calabra, il grosso veicolo è stato letteralmente ribaltato a causa delle violente raffiche di vento. A quanto pare il conducente non ha riportato ferite. Sul posto è intervenuto il personale Anas che sta provvedendo alla rimozione del mezzo. Il tratto autostradale interessato dall'incidente al momento risulta essere percorribile a una corsia.