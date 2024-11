L'incidente nei pressi dello svincolo di Germaneto in direzione Lamezia. Ferito il conducente. Particolarmente difficili le operazioni per la messa in sicurezza del mezzo

Un tir che trasportava rifiuti e materiali in plastica si è ribaltato, nel primo pomeriggio di oggi, a Catanzaro, nell'imbocco della strada statale 280 con lo svincolo di località Germaneto, in direzione Lamezia Terme. Il conducente, unico passeggero a bordo dell'automezzo, è rimasto ferito in modo lieve ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 per il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale per la messa in sicurezza del mezzo, la polizia stradale, l'Anas e la polizia locale. Disagi per la viabilità, anche perchè la posizione del Tir ha reso necessario l'intervento di una autogru dei vigili del fuoco proveniente da Vibo Valentia che ha provocato l'interruzione della circolazione stradale.