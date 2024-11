«Avevamo fatto un mezzo miracolo aprendo la strada lo scorso 29 luglio e ora a causa di pietrisco sul manto stradale Comune e Provincia la chiudono nuovamente»: a parlare è l’ex ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli che questa mattina, prima di recarsi al porto di Gioia Tauro, ha deciso di fare un sopralluogo e tornare sulla strada del mare, la strada provinciale 23 Joppolo – Coccorino, nel Vibonese, arteria riaperta con tanto di taglio del nastro nell’estate scorsa alla presenza delle massime autorità e richiusa appena qualche settimana a causa della caduta di massi.

«Abbiamo fatto di tutto per riaprirla, siamo intervenuti attraverso Anas che ora è disposta a riprendersi nuovamente in carico la pulizia delle strada per consentire la riapertura – ha detto ancora l’esponente del Movimento 5 stelle- ma poi la palla passerà nuovamente a Regione e Provincia che dovrà garantirne la manutenzione. Se non intendono occuparsene la gestione allora passi all’Anas ma la viabilità deve essere garantita, i cittadini chiedono solo normalità».