Si tratta di due operai romeni di 31 e 37 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso. Un furto sventato dal proprietario dell'appartamento che li aveva messi in fuga

Reggio Calabria- In manette due topi d'appartamento. Si tratta di due operai rumeni, S. I.di 31 anni, e T. P. Di 37. Ad individuarli sono stati i Carabinieri della stazione di Melito Porto Salvo che li hanno arrestati su ordinanza di custodia cautelare, per danneggiamento e tentato furto aggravato in concorso. Secondo l'accusa, lo scorso 30 agosto, i due rumeni avrebbero tentato di entrare in una privata abitazione, ma l'improvviso ed imprevisto rientro del proprietario costrinse i due a darsi alla fuga, senza portare a termine il loro piano criminoso. Le indagini hanno portato alla loro identificazione. La Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, condividendo le risultanze investigative, ha pertanto disposto gli arrestati. Espletate le formalità di rito, ai due sono stati concessi gli arresti domiciliari. (ci)