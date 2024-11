Tra i beni sequestrati ville, abitazioni, autorimesse e un magazzino

La Dda di Torino ha eseguito un sequestro di beni, per un valore di circa 9 milioni di euro, nei confronti di Giovanni Ilaria, deceduto nel 2013, già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso, perché ritenuto esponente di rilievo del "locale" di 'ndrangheta di Cuorgnè. L'uomo, zio di Bruno Antonio Iaria, condannato anch'esso in appello per associazione di tipo mafioso aveva, secondo le accuse, nel tempo intrecciato amicizie in ambienti politici locali. L'indagine ha portato alla luce l'intestazione fittizia di beni in ambito familiare ed il reimpiego dei proventi illeciti ricavati da Iaria, a partire dagli anni '70 e fino alla data del suo arresto nel 2011 per il reato di associazione di stampo mafioso. Tra i beni confiscati, tutti riconducibili a Iaria, figurano 2 villini, 3 abitazioni, 2 autorimesse, 1 magazzino, tutti a Cuorgnè, e 1 immobile in Pont Canavese.