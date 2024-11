È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Simeri Crichi per furto aggravato di energia elettrica I.R., 50enne del posto, che aveva creato un bypass della linea elettrica adottando un cavo interrato per decine di metri dalla propria abitazione. Per lui il GIP del Tribunale di Catanzaro, all’esito del giudizio di convalida, non ha adottato ulteriori misure. L’attenzione dei militari della Stazione di Cropani ha, poi, consentito di individuare S.M., 47enne cropanese, che dal suo attuale domicilio in Germania si era concesso un periodo di ferie nelle terre d’origine: peccato che su di lui pendesse un ordine di carcerazione per precedenti furti commessi, puntualmente eseguito con l’associazione del soggetto al carcere di Siano.

L’attività operativa ha trovato un lieto fine nel caso di una donna 60enne di Catanzaro, che, tornata da lavoro nella sua dimora estiva a Sellia Marina, ha trovato casa in subbuglio a causa di una visita indesiderata di topi d’appartamento. I carabinieri sono riusciti però ad intercettare un’autovettura con a bordo tre soggetti che evitavano un posto di controllo e che tentavano di disfarsi di monili in oro di cui non giustificavano il possesso: per loro è scattato il deferimento a piede libero all’autorità giudiziaria mentre la donna è rientrata felicemente in possesso dei propri effetti.

l.c.