"Sequestrati - Mariangela Passiatore e gli altri". È questo il titolo nella nuova puntata di LaC Dossier, il format di approfondimento giornalistico ed inchiesta firmato Diemmecom e LaC Tv, in onda su LaC Tv, canale 19, questa sera alle 21.

La puntata è dedicata alla storia di Mariangela Passiatore, giovane donna, sposa dell'industriale di Cinisello Balsamo Sergio Paoletti, sequestrata dall'Anonima a Brancaleone. Fu la prima donna sequestrata in Calabria dalla 'ndrangheta, la seconda in Italia dopo Cristina Mazzotti.



Quello di Mariangela fu un rapimento brutale e tragico. Bella e fragile, madre, mai tornò a casa. La sua sorte crudele viene svelata da una recente intercettazione captata dai carabinieri del Ros. LaC Dossier ricostruisce la sua storia dimenticata incastonandola in un'epoca segnata da altri rapimenti, solo alcuni dei quali - Getty, Casella, Celadon, Ghidini - provocarono una vera reazione dello Stato e la fine dell'epoca dei sequestri.