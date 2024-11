Sono attese per domani, 23 ottobre, intense precipitazioni in Calabria. L’ondata di maltempo sarà inoltre caratterizzata da venti forti e mareggiate lungo le coste. A seguito del bollettino di allerta arancione e rossa diramato dal dipartimento della Protezione civile, molti comuni hanno disposto la chiusura degli edifici scolastici e la conseguente sospensione delle lezioni. A essere maggiormente interessato sarà l’alto Jonio cosentino, dove la situazione si prospetta preoccupante: qui infatti è circoscritta l’allerta rossa. Sul resto della regione sarà arancione. Riportiamo la situazione provincia per provincia. I dati sono in aggiornamento.

Catanzaro

Non suonerà la campanella a Simeri Crichi, Catanzaro (anche l'Università interromperà l'attività didattica), Girifalco, San Sostene, Satriano, Gizzeria, Lamezia Terme, Soverato, Davoli, Pianopoli, Platania. Nella città capoluogo il sindaco, Sergio Abramo, ha anche attivato il Coc, Centro operativo Comunale, per monitorare costantemente la situazione e attuare ogni misura occorrente per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.

Cosenza

Istituti chiusi, per la giornata di domani, 23 ottobre, a Corigliano- Rossano, Mirto Crosia, Cassano Jonio, Frascineto, Villapiana (l'ordinanza in questo comune è estesa anche agli edifici comunali), Acri, Trebisacce, Francavilla Marittima, Pietrapaola, Longobucco, Morano Calabro, Civita.

Crotone

Scuole chiuse anche a Crotone, Umbriatico, Isola Capo Rizzuto, Roccabernarda, Cirò, Pallagorio, Mesoraca, Cotronei, Scandale, Melissa.

Reggio Calabria

Niente lezioni anche a Melito Porto Salvo, Bagnara Calabra, Roghudi e San Lorenzo.

LEGGI ANCHE:

Maltempo a Crotone, rinviati i lavori sulla rete d’irrigazione

Maltempo, prevista allerta gialla sulla Calabria

Meteo, la Calabria ancora in allarme: allerta rossa su parte della regione