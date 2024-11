«Noi andiamo avanti, tenendo i porti chiusi, salvando vite, espellendo i delinquenti che aggrediscono, spacciano e stuprano». Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini a Bari rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla decisione del Tar di annullare il provvedimento del Viminale che aveva escluso il comune dal progetto. «Abbiamo - ha continuato - il 90% di sbarchi in meno, abbiamo dimezzato i morti. Abbiamo 70mila immigrati in meno ospiti in Italia a spese degli italiani, i reati calano del 10%. Quindi, se mi fanno forza i porti oltre che in Italia li chiudo anche in Europa».

