Coinvolti due veicoli, tre le persone ricoverate in ospedale. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza in entrambe le direzioni causando disagi al traffico molto intenso della festività di Pasquetta

Il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni al km 245,700 (la normale circolazione è stata poi ripristinata), in località Tortora Marina, a causa di un incidente frontale avvenuto intorno a mezzogiorno. Il traffico, oggi particolarmente intenso a causa della festività di Pasquetta, è stato deviato lungo le arterie cittadine. Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine per ripristinare al più presto la normale circolazione. Il tratto interessato è stato interdetto al transito e da quanto si apprende lo scontro avrebbe coinvolto due veicoli. I feriti, invece, sono tre e sulle loro condizioni vige il massimo riserbo. Gli uomini del capitano Andrea Massari, al timone della compagnia dei carabinieri di Scalea, stanno monitorando costantemente la situazione. Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prima cure ai feriti. La strada, come comunica l'Anas, è stata poi riaperta alle 13.30 circa.