C'è anche Stefano Strini, di 53 anni, fra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Catanzaro sulla 'ndrangheta. Strini è l'ex genero del patron della Parmalat Calisto Tanzi, visto che ne aveva sposato la figlia Laura.

Per Strini, accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso, é stata disposta la custodia cautelare in carcere. In particolare, secondo quanto gli viene contestato, Strini avrebbe favorito gli interessi della cosca dei "Papaniciari" in Emilia Romagna e in altre regioni. Stefano Strini era stato già coinvolto in una vicenda collaterale nell'ambito del crac Parmalat relativa all'occultamento del tesoro artistico di Tanzi, che comprendeva opere di Picasso, Kandinsky, Van Gogh, Pizarro, Guttuso, Manet, Monet e tanti altri ancora, per un valore complessivo stimabile in almeno 28 milioni euro.

Opere che vennero nascoste al momento della bancarotta dell'azienda parmigiana. Per la vicenda Strini patteggiò una pena di un anno e otto mesi di reclusione.