L’uomo, secondo fonti Ansa, è stato rintracciato e arrestato a Torino dagli agenti delle Squadre Mobili di Torino e di Alessandria, a seguito di una lunga attività investigativa. Si era allontanato dalla sua abitazione lo scorso 17 gennaio, giorno in cui la Cassazione si è pronunciata sul ricorso contro la sentenza di condanna. Salvatore Trimboli, 58 anni, è fratello del collaboratore di giustizia Domenico Trimboli, detto "Pasquale", ritenuto "uomo d'oro" dell' 'ndrangheta, che trafficava cocaina anche con la Colombia.