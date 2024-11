Condanne tra i 20 anni e un anno e 4 mesi di reclusione sono state invocate dal sostituto procuratore della Dda di Catanzaro, Romano Gallo, nei confronti degli imputati coinvolti nell’inchiesta antidroga denominata Svevia. L’operazione era scattata il 20 febbraio 2023, condotta dalla Guardia di finanza del Gruppo di Lamezia Terme e di Catanzaro per l’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per la vendita, in particolare, di marijuana, hashish, eroina e cocaina. Una grossa piazza di spaccio che aveva il suo epicentro nella città di Lamezia. L’indagine ha portato i finanzieri guidati dal capitano Valentino Luce a intercettare oltre 200mila conversazioni, al sequestro di 10 chili di sostanze stupefacenti e al ritrovamento di 650 munizioni di vario genere, anche per armi da guerra. Un gruppo armato, quello lametino, che poteva contare su pistole, fucili e anche un bazooka. E poteva contare su canali di approvvigionamento che spaziavano dalle famiglie reggine fino a noti gruppi criminali romani con i quali i lametini avevano acquisito rapporti di parentela. Al vertice dell’organizzazione c’era un esponente della storica cosca di ‘ndrangheta Giampà. Si tratta di Antonio Galiano per il quale l’accusa ha chiesto 20 anni di reclusione.

Le richieste di condanna

Il pm Gallo ha chiesto nei confronti di Salvatore Andrea Licari, 4 anni, 11 mesi e 10 giorni; Yuri Lupparelli, 7 anni; Battista Onorato, 12 anni e 8 mesi; Antonio Palermo, 7 anni; Gianluca Paradiso, detto Pitorro, 6 anni e 8 mesi; Antonio Perri, detto Coccio d’olivo, 12 anni; Marco Perri, 10 anni; Eugenio Torcasio, 7 anni e 8 mesi; Ugo Torcasio, 7 anni e 8 mesi; Giuseppe Samuele Vasile, un anno e 4 mesi; Antonio Ventura, detto Pupello, 10 anni e 2 mesi; Salvatore D’Agostino, 7 anni e 8 mesi; Valentina De Vito, 2 anni; Angelo Galiano, classe ‘90, 10 anni; Angelo Galiano, classe ’89, 9 anni e 4 mesi; Francesco Galluzzi, 7 anni; Antonio Giampà detto Tony Tony, 8 anni e 4 mesi; Pasquale Iannelli, 7 anni; Hans Georg Holzhausen, 7 anni e 6 mesi; Gabriella Berlingeri, 7 anni; Fabrizio Berlingeri, 10 anni e 8 mesi; Alessandro Berlingeri, 6 anni e 10 mesi; Tommaso Boca, 7 anni e 4 mesi; Sandro Bevilacqua, 9 anni e 2 mesi; Daniele Amato, 11 anni; Antonio Galiano, 20 anni, Damiano Amato, 8 anni e 6 mesi; Angela Franceschi, 14 anni; Giuseppe Amendola, 7 anni e 4 mesi; Caterina Butruce, 20 anni; Bruno Cappellano, 12 anni e 8 mesi; Maria Giovanna Curcio, 8 anni e 4 mesi; Pietro Giovanni D’Agostino, 14 anni, Giuseppe Ammendola, 7 anni e 8 mesi, Alexandra Arcuri, 4 anni e 2 mesi.

Il gup Arianna Roccia ha fissato oggi un calendario, che dovrebbe arrivare fino a fine giugno, per le discussioni del collegio difensivo, composto, tra gli altri, dagli avvocati Domenico Villella, Palma Seminara, Teresa Bilotta, Giuseppe Spinelli, Gianluca Careri, Renzo Andricciola, Cinza Mascaro, Francesco Gambardella, Leopoldo Marchese, Ramona Gualtieri, Salvatore Cerram Pietro Chiodo, Valerio Mercuri, Antonio Larussa, Sergio Callipari, Tommaso Zavaglia.