L'organizzazione dedita allo spaccio avrebbe avuto come epicentro il comune di Chiaravalle con proiezioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Per Emanuele Mancuso chiesta una condanna di 3 anni e 6 mesi

Una assoluzione e 24 condanne. Sono queste le richieste formulate questa mattina dal sostituto procuratore, Debora Rizzo, nell’ambito del procedimento che si sta svolgendo con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro denominata Anteo.

Il blitz scattato nel maggio del 2021 e che aveva portato all’esecuzione di 30 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto.

L’inchiesta messa a segno dalla Compagnia Carabinieri di Soverato sotto il coordinamento della Dda di Catanzaro aveva consentito di individuare una presunta organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, hashish, marjuana, metadone nonché eroina, nel basso Ionio-catanzarese, con il suo centro nevralgico nell’entroterra dell’area del soveratese, in particolare nel comprensorio di Chiaravalle e comuni limitrofi e con proiezioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Nel gennaio scorso la Procura ha chiesto il processo per 37 indagati mentre questa mattina al termine della requisitoria sono state formulate le richieste di pena per coloro i quali hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Per Agostino Graziano Mantello è stata chiesta l'assoluzione. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Antonio Lomonaco, Salvatore Staiano, Sergio Rotundo, Vincenzo Cicino, Giovanni Vecchio, Enzo Andricciola, Domenico Cortese, Fabio Tino, Enzo Savaro, Anselmo Mancuso e Mimmo Calabretta.

Gli imputati