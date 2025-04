La Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale che gestiva l'immigrazione clandestina tra la Turchia e l'Italia. Quindici persone - tutti egiziani - sono state arrestate tra le province di Cosenza, Catania e Catanzaro, oltre che in Albania, Germania, Oman e Turchia con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale.



L'operazione 'El Rais' è frutto di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania e condotta dal Servizio centrale operativo e dalla Squadra mobile di Siracusa, in sinergia con l'agenzia Europol, Eurojust, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e l'unità Human trafficking and smuggling of migrants di Interpol. I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 negli uffici della Procura distrettuale di Catania.