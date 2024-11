Il 77enne stava arando un terreno di sua proprietà. Vani i soccorsi giunti sul posto che non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Era a bordo di una motozappa e stava arando un terreno di sua proprietà nelle campagne di Bisignano quando per cause in corso di accertamento è caduto al suolo, ritrovandosi incastrato tra le lame in movimento del mezzo agricolo. L'uomo, Mario Paffile, 77 anni, ha perso la vita. Nei pressi alcuni familiari si sono accorti della tragedia ed hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rende, ma per lui non c'era più nulla da fare. E' morto sul colpo.