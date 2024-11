Schiacciato da un cancello scorrevole lungo circa una decina di metri. Ha così perso la vita un uomo di Catanzaro. L'episodio si è verificato in serata nel quartiere Santa Maria a sud della città. La vittima è Antonio Senese, titolare di una ditta di laterizi e cemento. Al momento dell'incidente si trovava nei pressi di un'area recintata al cui interno sono presenti mezzi di cantiere.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che no ha potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Si attende l'arrivo del magistrato di turno.