L'uomo, 65enne, era andato nella sua campagna per raccogliere dei frutti. La moglie non vedendolo rientrare a casa ha lanciato l'allarme

Un uomo cade da un albero e muore. E' successo nella tarda mattinata di oggi, a Seggio, in una delle contrade periferiche sulla costa di Corigliano-Rossano. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente accorso al signore 65enne (M.N.), del posto già militare dei carabinieri. Non si sa se sia stato un malore oppure una caduta accidentale a procurargli la morte. Da quanto se ne sa, nel momento dell'accaduto l'uomo era da solo. Stamattina si era recato in un agro di sua proprietà per raccogliere della frutta. Ad un certo punto sarebbe salito su un albero di noci con una scala e da lì sarebbe scivolato rovinosamente a terra. Nessuno si è accorto di nulla. Solo la moglie, non vedendolo rientrare per l'ora di pranzo, preoccupata, avrebbe lanciato l'allarme.

È così che si è attivata la macchina della ricerca. I carabinieri della Compagnia di Rossano si sono subito portati nell'area dell'agro di proprietà dell'uomo e lì hanno trovato l'uomo supino sotto l'albero di noci, in una pozza di sangue. Attivata subito la macchina dei soccorsi, il personale sanitario del 118 dell'ospedale "Giannettasio" di Rossano ha potuto solo constatare il decesso. Non si sa se la morte sia sopraggiunta immediatamente dopo il colpo oppure se il 65enne sia morto per emorragia cerebrale. Sul posto è atterrata anche una eliambulanza che, purtroppo, non ha potuto dare alcun soccorso all'ex carabiniere.