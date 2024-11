Il pianto incessante del neonato di appena quattro giorni, la corsa all’ ospedale di Soverato, l’interminabile attesa di un’ambulanza per il trasferimento del piccolo Matteo a Catanzaro. A mezzogiorno la situazione precipita e il neonato muore. Scatta la denuncia dei genitori e sul registro degli indagati finiscono 11 sanitari

DAVOLI (CZ) - Undici sanitari, tra medici e infermieri in servizio presso le strutture ospedaliere di Catanzaro e Soverato, sono finiti sul registro degli indagati per la morte di un neonato di Davoli, nel catanzarese, deceduto 4 giorni dopo il parto. I sanitari – riporta oggi “il quotidiano della Calabria” – sono finiti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo in concorso. Matteo, questo il nome della piccola vittima, è nato il 30 agosto nell’ospedale di Soverato. Mamma e figlio dopo un paio di giorni vengono dimessi dal nosocomio. Le condizioni del nascituro sembrano buone. La situazione precipita il 3 settembre, quando un pianto incessante convince i genitori a recarsi in ospedale. Alle 6 del mattino la giovane coppia di Davoli raggiunge il reparto pediatrico di Soverato. E’ lì che la dottoressa che lo visita si rende conto delle gravità delle condizioni. Decide pertanto di trasferire il neonato all’ospedale Pugliese di Catanzaro. L’ambulanza – sostengono i genitori nella denuncia – sarebbe arrivata dopo un paio d’ore di attesa. Solo alle 9,45 il piccolo raggiunge l’ospedale catanzarese, ma a mezzogiorno il suo cuoricino smette di battere. Come è morto Matteo? E’ stato fatto il possibile per salvarlo? Da qui la richiesta degli avvocati dei genitori di visionare tutte le strumentazioni adoperate per soccorrere il neonato e una verifica sull’idoneità dell’ambulanza. (ci)