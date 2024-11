Da un prima ricostruzione sembrerebbe un gesto volontario anche se non se ne conoscono i motivi. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, la Compagnia dei carabinieri di Scalea ha subito avviato le indagini

Intorno alle ore 11:30 circa di questa mattina, a Diamante, un 27enne del posto, F.C., è caduto nel vuoto cadendo dalla balconata del lungomare, quello nella zona alta. Il giovane, residente a Diamante ma originario di Buonvicino, ha compiuto un volo di 10 metri ed è precipitato al suolo, nella parte bassa del lungomare, battendo la testa. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cosenza, versa in gravi condizioni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.