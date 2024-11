La struttura, collocata in provincia di Pescara, è stata investita da una valanga dopo le scosse di terremoto e le forti nevicate delle ultime ore

Ci sarebbe anche un uomo di Cosenza, un sessantenne, tra le persone disperse all'Hotel Rigopiano di Farindola in provincia di Pescara. La struttura è stata investita da una valanga dopo le scosse di terremoto e le forti nevicate delle ultime ore. Le generalità del cosentino non sono state ancora rese note poiché, secondo quanto si è appreso, non è stata ancora rintracciata la famiglia dell'uomo.

Salvatore Bruno