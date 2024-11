Per la vittima, vani i soccorsi. Sul posto per i rilievi, la Polizia stradale

Aveva appena fatto la spesa Giuseppe Lanza, l’uomo di 66 anni investito lungo la statale 18, tra gli abitati di Fuscaldo e Guardia Piemontese. L’uomo aveva in mano le buste del supermercato. Forse stava controllando lo scontrino quando si è fatalmente distratto nell’attraversare la trafficata arteria, in un punto nel quale la visibilità, di notte, è davvero molto scarsa.

L'impatto fatale in una zona poco illuminata

Giuseppe Lanza non si è accorto dei fari della Ford Fiesta di colore grigio, condotta da un 37enne di Guardia Piemontese, che stava sopraggiungendo, diretto a sud, verso Paola. L’autista del veicolo solo all’ultimo momento ha intravisto la sagoma dell’anziano in mezzo alla carreggiata. Ha premuto con forza il pedale del freno, ma non ha potuto evitare l’impatto. La vittima è stata centrata in pieno, il corpo ha urtato violentemente contro il parabrezza dell’auto, prima di carambolare sull’asfalto.

Una telecamera della videosorveglianza potrebbe aver ripreso la scena

La morte è stata immediata. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia stradale di Scalea, Paola e Cosenza per i rilievi, mentre il personale Anas e la polizia provinciale hanno proceduto a regolare il traffico. La dinamica dell’incidente potrebbe essere chiarita dai filmati di una telecamera di videosorveglianza, montata davanti ad un negozio di prodotti per l’agricoltura sito a pochi metri dal luogo della tragedia. Il 37enne è stato sottoposto a prelievo del sangue per verificare che non abbia assunto alcol né sostanze stupefacenti.

