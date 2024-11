L’impatto in via dei Bizantini. L’uomo è stato subito soccorso ma è spirato una volta giunto in ospedale. Disposta l'autopsia

Tragedia a Lamezia Terme, dove un uomo, Giuseppe Adamo, 75 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo in transito su via dei Bizantini. Il pedone è stato travolto da un taxi, una Fiat Croma, condotta da f.p. ed è morto una volta giunto d’urgenza in ospedale per le ferite riportate nell’impatto. Dai primi accertamenti sembra che il malcapitato, a piedi, fosse in fase di attraversamento della carreggiata, e sia stato caricato sul vano motore del veicolo e poi scaraventato a terra. L'anziano signore, attese le gravi ferite riportate, è spirato dopo l'arrivo al pronto soccorso. Le attività della Polizia locale, poste in essere al fine di accertare la dinamica, sono dirette da Aldo Rubino, e coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica in turno, Costa, che immediatamente informata dell'accaduto, ha disposto che la salma venisse custodita in attesa dell'esame autoptico. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell'autorità inquirente.