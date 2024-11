Tragedia a Palmi nel pomeriggio della vigilia di Natale. Un incidente si è verificato sulla statale 18 nel centro del Reggino, nei pressi della chiesa Santa Famiglia. Secondo quanto appreso, un uomo, Elia Randazzo, di 82 anni, sarebbe stato colpito da due auto mentre attraversava la strada. Il pedone è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. In corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Non è il primo incidente che si verifica in quell’area, per la quale da tempo i cittadini richiedono la realizzazione di una rotatoria.