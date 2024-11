Il racconto di un cittadino austriaco, tra i primi soccorritori: «C'era un uomo aggrappato a una roccia, aveva in braccio un bambino, chiedeva aiuto. È stato terribile»

«Ero affacciato sulla balconata "Bellavista" di Civita quando ho visto un fiume di fango e detriti venir giù, e c'erano pure delle persone che venivano trascinate dalla piena del fiume». La tragedia alle gole del Raganello si è consumata davanti agli occhi di un cittadino austriaco. Ogni anno prenota una pensione insieme alla compagna. E ieri ha visto il fiume inghiottire 10 vite umane.

«C'era un uomo aggrappato a una roccia - racconta- aveva in braccio un bambino, chiedeva aiuto. Un altro sanguinava dalle ginocchia. È stato terribile assistere a questa immane tragedia senza potere fare nulla». È stato lui uno dei primi ad allertare i soccorritori. Sotto choc sua moglie che stanotte non è riuscita a dormire: «Sentivo il pianto disperato dei familiari delle vittime». La camera della coppia affaccia infatti alla palestra comunale, dove ieri sera è stata allestita la camera ardente. E mentre le ricerche dei 5 dispersi proseguono senza sosta, i cittadini del piccolo borgo ai piedi del Pollino si danno da fare per dare conforto e assistenza ai parenti delle vittime, distribuendo tè caldo e caffè.

Nella foto in alto invece Alice con suo figlio di 4 anni, il più piccolo di 2 anni è con il papà nella stanza dell'albergo. Si sentono miracolati. Ieri avevano programmato l'escursione alle gole del Raganello. «Non mi sono sentita bene - racconta Alice - abbiamo deciso di andare al mare. Al rientro la telefonata di una mia amica che aveva appreso della tragedia. Non è più una vacanza la nostra. Ci dobbiamo occupare degli altri. Delle persone che stanno soffrendo perché hanno perso i loro cari e di quei familiari che ancora sperano di trovare i loro congiunti».

Leggi anche:

Civita il giorno dopo la strage del Raganello, undici morti: ancora cinque dispersi

Il dolore dei familiari delle vittime della strage del Raganello

Tragedia alle Gole del Raganello, undici morti. Tra di loro anche due adolescenti

Travolti dalla piena del Raganello, parla uno dei sopravvissuti: «L’inferno»

Tragedia alle Gole del Raganello, ricerche frenetiche per i dispersi